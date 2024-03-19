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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات جديدة في الانتظار.. الاتحاد الأوروبي يكشف خططه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

صرح ممثل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس.

وقال المسؤول الأوروبي وفقا لوكالة تاس الروسية: "ستكون هناك مناقشة بشأن استخدام الإيرادات من الأصول الروسية، لا أقول إننا سنكون قادرين على استكمال المناقشة اتخاذ قرار، لكن ذلك سيحدث".

ووفقا له، سيقدم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لقادة دول الاتحاد اقتراحًا نهائيًا بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية في أوكرانيا. 

وأضاف: "غدا سنرى الاقتراح النهائي، من الناحية التشريعية والقانونية سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق في القمة، لكننا سنجري مناقشة"، لافتا إلى أن الهدف هو محاولة التوصل إلى قرار في الأسابيع المقبلة".

وشدد على أن "عدد الدول التي تؤيد توجيه الأموال من الأصول الروسية إلى المساعدة العسكرية لأوكرانيا آخذ في التزايد". وأوضح "نحن نبحث في كيفية استخدام الأموال. تحدثنا عن إعادة إعمار أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول. والآن نحن في وضع أكثر صعوبة وإمدادات الأسلحة أكثر إلحاحا".

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مناقشة تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، فضلاً عن تدابير مكافحة التحايل عليها.

وذكرت رويترز، في وقت سابق، أن بوريل سيقترح أن ترسل دول الاتحاد الأوروبي 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق السلام الأوروبي لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف، وتحويل نسبة 10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها بعد ذلك في دعم الجيش الأوكراني. 

ومن المتوقع أن يتم إرسال هذه المقترحات إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و 22 مارس.

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم فرض ضريبة خاصة على الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة، بنسبة تقترب من 100%، الأمر الذي سيعطي عملية المصادرة مظهر الشرعية.

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