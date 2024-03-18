الاتحاد الأوروبي: الموافقة على دعم أوكرانيا والعقوبات على روسيا

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الاثنين 18 مارس في بروكسل وبحضور افتراضي لنظيريهما الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميترو كوليبا، أعلنوا عن مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا، وناقشوا نتائج الانتخابات في روسيا ووافقوا على عقوبات جديدة.

اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات في مجال حقوق الإنسان ضد 30 فردًا وكيانًا مسؤولين عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وأدان وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراء ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتًا، وفي شبه جزيرة القرم وفي المناطق الأربع في شرق أوكرانيا، بما في ذلك لوهانسك ودونيتسك.

وصدق الوزراء على مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا، وأعطوا الضوء الأخضر لوزير الخارجية جوزيب بوريل لإعداد مقترح، من الآن وحتى القمة الأوروبية يوم الخميس لاستخدام الدخل من الأصول الروسية التي تم تجميدها في أوروبا.