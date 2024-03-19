أوكرانيا تتوقع تحويل صندوق مساعدتها الجديد لجزء من اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي

عبّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين عن رغبته في أن يصبح "صندوق مساعدة أوكرانيا" الجديد جزءً من اتفاقية أمنية عامة بين كييف والاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، قدّم زيلينسكي الشكر لقيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على إنشاء الصندوق الجديد لمساعدة أوكرانيا كجزء من مرفق السلام الأوروبي"، متابعا " يصل المبلغ إلى 5 مليارات يورو سيتم استخدامها لدعم جهودنا الدفاعية هذا العام".

وأضاف زيلينسكي "نتوقع أيضاً أن يصبح هذا الصندوق جزءً من اتفاقية أمنية عامة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم عن إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو لعام 2024 كجزء من مرفق السلام الأوروبي الذي تم إصلاحه.