جابر: ضرورة السعي لرفع سقف مشروع علاج والتكفل بحالات الأمراض المزمنة والعمليات الخطيرة

قال عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، سأعمل على توفير مقر للنقابة العامة بالعاصمة الإدارية ومجمعي طبي ومستشفيات للمحامين بالإضافه انشاء كمبوند سكني للمحامين داخل حي مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

كما أكد العمل على إنشاء مستشفيات للمحامين بكل محافظة وأيضا لتمكين المتقدمين الي النقابة الي إجراء الكشف الطبي بها للقبول بجداول القيد داخل النقابه، واستغلال ذلك كمورد اضافي لنقابة المحامين يدخل في مشروع العلاج و المعاشات.

وأشار إلى ضرورة السعي لرفع سقف مشروع علاج والغاء سقف مشروع العلاج في حالات الأمراض المزمنه والعمليات الخطيرة .

وشدد: مشروع العلاج يحتاج إلى تطوير ليقدم بشكل يحفظ كرامه المحامي و رقمنة الخدمات العلاجيه دون الحاجه الي الذهاب الي مقرات النقابة لإدارة العلاج لإستصدار خطاب العلاج

ونوه عن أهمية ربط ادارة العلاج بموقع النقاية مع جميع المستشفيات و المراكز الطبية والجمعيات الشرعيه ووالعيادات الطبيه والمعامل والتحاليل و الأشعة المعتمدين لدي نقابة المحامين اليكترونيا.