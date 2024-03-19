عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كوثر محمود ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يكرمان التمريض المتميز

جانب من التكريمات
جانب من التكريمات

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى الفعالية التى نظمتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتكريم التمريض المتميز علي مستوي مستشفيات المؤسسه العلاجية، واختيار شخصية متميزة من كل مستشفي، وذلك بحضور الدكتور احمد فرغلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، والأستاذة سماح محمود مدير إدارة التمريض بالمؤسسة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الفعالية تطرقت إلى أهمية دور التمريض داخل المنظومة الصحية، كما تم تعريف المكرمات بدعم القيادة السياسية لمهنة التمريض منذ كورونا وحتى الأن.

وبدوره أشاد الدكتور احمد فرغلي بالدور الفعال والأساسي لأفراد هيئة التمريض وكيفية الاستثمار في التمريض لرفع مستوي القطاع الصحي بمصر، كما تطرق إلى آلية استقبال مستشفيات المؤسسة العلاجية كمراكز تدريب لتدريب طلبة كليات التمريض علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المؤسسة تضم الكثير من المراكز المتميزة فى التخصصات الحرجة وعلى رأسها جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والرعايات المركزة، مؤكدًا أن من أهم سبل نجاح هذه الاماكن هو التمريض المتميز.

أما عن أسماء المكرمات فجائت أسمائهن كالتالى؛ نجية محمود شحاته رئيس التمريض بمستشفى هليوبوليس، شادية عبدالله أحمد رئيس الرمد بمستشفى مبرة المعادي، كاميليا عوض عبد الفتاح رئيس استقبال بمستشفى مبرة مصر القديمة، رضا محمد علي رئيس الرعاية بمستشفى الاصلاح الإسلامى، أمينة رزق جمعة رئيس الرعاية بالمستشفى القبطى، هبة مصطفى سعيد رئيس الرعاية بمستشفى هليوبوليس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على مساعدات غزة قد ترقى إلى جريمة حرب

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ترشيحاتنا

النيران تلتهم مسلسلات رمضان| ماذا حدث للوكيشن "جودر" و"المعلم"؟.. 5 حرائق في أول الشهر الكريم

مفاجأة في حريق ستوديو الأهرام.. الحماية المدنية حررت مخالفات لهم العام الماضي

لأول مرة.. صاروخ كروز من اليمن يخترق إسرائيل وينفجر شمال إيلات| شاهد

تل أبيب ترد على إعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

بيان عاجل من حماس بشأن استهداف جنود الاحتلال لجان توزيع المساعدات

للعاملين في 12 دولة.. استخرج تصريح العمل من الإنترنت بخطوات بسيطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 عطلة رسمية في شهر أبريل 2024| فما هي؟.. وهذه إجازة عيد الفطر

أسرار نجاح السيرب في حلويات رمضان

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

فيديو

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ