تزوير محررات رسمية .. السجن 10 سنوات لمتهم بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات تزوير محررات رسمية بالتجمع.

أسند أمر الإحالة ان المتهم وأخر مجهول قاما بتزوير محررات رسمية، بمنطقة التجمع كما أنه بإمداد الموظف المختص بمعلومات وبيانات على غير الحقيقة، لتزويرها بعقود وأوراق رسمية، بغرض تزوير العقود والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامها في التزوير في محررات رسمية صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين ، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية ، منتحله صفة شقيقتها.