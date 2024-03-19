خطفوا الطـفل وطلبوا فدية.. قرار من المحكمة بشأن متهمي المعصرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة.

أسند أمر الاحالة أن المتهمين قاما بخطف طفل بالتحايل، واقتياده بعيدا عن أعين ذويه، وبعدها قاموا بطلب فدية من أسرته.

كشفت التحقيقات أنه بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهمين.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن 3 سنوات لخطف مواطن واحتجازه في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد رجب، 26 عاما، بدون عمل، محمود محمد، 24 عاما بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه عمرو عبد الرحيم وكان ذلك بحيلة انطلت عليه بأن أوهمه المتهم الثاني بتحضير مأدبة طعام له بمسكن الأول فاصطحبه إلى حيث تواجد المتهم الأول بالمسكن السابق بيانه وقاما بجرمهما محل الاتهام الثاني بأنهما وما أن وصلا حتى احتجزاه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين الرقباء.