بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن

تداول العديد من مستخدمين السوشيال ميديا الحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تسريب فيديو للمطربة رحمة محسن والحديث عن قيام زوجها السابق بابتزازها بعد أن اتهمته بتسريب فيديو لها وفي تلك السطور نرصد لكم عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

عقوبات جريمتي الفبركة الإلكترونية والابتزاز الالكتروني

يعاقب القانون على الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018.

كما يعاقب القانون على جريمة الابتزاز الإلكتروني بالسجن من عام إلى 5 أعوام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه مصري ، فيما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة نتج عن الابتزاز إلحاق أذى نفسي أو بدني بالضحية.

وفى أول تعليق للمأذون الشرعي الذي خرجت من مكتبه وثيقة عقد الزواج ، قال بسام فتحي عمار فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إنه بالفعل عقد القران بين الفنانة رحمة محسن وزوجها فى عام ٢٠٢٣ ، وان الطلاق وقع بعد اشهر من الزواج وتم فى عام ٢٠٢٤ عن طريق مأذون آخر.

بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن

وتقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل".

وكانت أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.