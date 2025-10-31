وزير الاستثمار: السياحة وصناعة الملابس والأغذية جاهزة لجذب الاستثمارات

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحولات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز موقعها الاستثماري والصناعي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

سياسات مستقرة وطويلة

وأوضح وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الأساس في جذب المستثمرين هو وجود سياسات مستقرة وطويلة الأجل، وليس الاعتماد فقط على الحوافز قصيرة المدى كما كان في الماضي، مشيرًا إلى أن مصر فتحت صفحة جديدة مع المستثمر الأجنبي قائمة على الثقة والشفافية.

وأضاف وزير الاستثمار، أن قطاعات السياحة وصناعات الملابس والأغذية من أكثر القطاعات الجاهزة للاستثمار في الوقت الحالي، موضحًا أن دور الوزارة هو تهيئة المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات ومنح الأراضي والتراخيص بسرعة، بما يضمن بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار المحلي والأجنبي.