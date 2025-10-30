شريف عامر: ما يجري في السودان اليوم يمثل أكبر مأساة نزوح إنساني في العالم

أكد الإعلامي شريف عامر، أن ما يجري في السودان اليوم يمثل أكبر مأساة نزوح إنساني في العالم، مشيرًا إلى أن مدينة الفاشر باتت تواجه وضعًا مأساويًا بعدما وجد أهلها أنفسهم أمام مسلح أعمى لا يملك عقلًا أو منطقًا في إشارة إلى مليشيات الدعم السريع التي تتحمل على حد قوله الجزء الأكبر من الفظائع والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

النظام والانضباط العسكري

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الجيش السوداني يمتلك قدرًا من النظام والانضباط العسكري، بينما قوات الدعم السريع لا تخضع لأي قواعد أو هيكل منظم، الأمر الذي أدى إلى انفلات أمني واسع تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف سوداني من الفاشر ومناطق أخرى فرارًا من أعمال العنف.

وأضاف شريف عامر، أن القانون الدولي الإنساني أصبح أكثر العبارات تكرارًا في الخطاب العالمي حول السودان وغيرها، لكنه في الوقت نفسه أكثر المبادئ انتهاكًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما يحدث في السودان هو قتل مباشر بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار الإعلامي شريف عامر، إلى أن السودان يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يضم اليوم نحو 12 مليون لاجئ ونازح بين خروج وعودة متكررة، إلى جانب 24 مليون شخص يعانون الجوع بدرجات متفاوتة، حيث لا يجد 40% من الشعب السوداني ما يكفيه من الطعام، واصفًا الوضع الحالي بأنه أوضاع مروعة تتجاوز حدود الخيال الإنساني.