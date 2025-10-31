طه الدسوقي: حبيت ثلاثي السادة الأفاضل عشان مش فاهمين بيعملوا ايه.. فيديو

قال الفنان طه الدسوقي، إنه أحب دور "الثلاثي الجامد" في فيلم "السادة الأفاضل".

وأضاف: "أنا حبيت الثلاثي أوي عشان هما ملهمش دعوة خالص بالورطة اللي حاصلة في الفيلم، هما عندهم ورطة تانية طول الفيلم شاغلاهم، ولا فاهمين حاجة ولا الناس التانية فاهمه عنهم حاجة ولا هما نفسهم فاهمين هما بيعملوا ايه؟

من جانبه، كشف المخرج كريم الشناوي، في حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، عن سر يخص الفنان طه الدسوقي في الفيلم، قائلا: عملنا بروفة لكل الممثلين، طه جه قالي، أنا شايف إن الضحك في هذه المجموعة عند ميشيل وعلي أكتر، وأنا لازم أفضل مركز ومش هضيف حاجة والصح إني محاولش أضحك وإني استقبل بس".

وتابع: الناس كانت مستنية من طه ضحك بس، وكان عادي جدا إن طه يقول انه عايز يزود في الدور، وكل أبطال السادة الأفاضل هيكونوا في ضهر طه في الأعمال القادمة.