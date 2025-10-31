قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طه الدسوقي: حبيت ثلاثي السادة الأفاضل عشان مش فاهمين بيعملوا ايه.. فيديو

الثلاثي الجامد في "السادة الأفاضل"
الثلاثي الجامد في "السادة الأفاضل"
محمد شحتة

قال الفنان طه الدسوقي، إنه أحب دور "الثلاثي الجامد" في فيلم "السادة الأفاضل".

وأضاف: "أنا حبيت الثلاثي أوي عشان هما ملهمش دعوة خالص بالورطة اللي حاصلة في الفيلم، هما عندهم ورطة تانية طول الفيلم شاغلاهم، ولا فاهمين حاجة ولا الناس التانية فاهمه عنهم حاجة ولا هما نفسهم فاهمين هما بيعملوا ايه؟

من جانبه، كشف المخرج كريم الشناوي، في حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، عن سر يخص الفنان طه الدسوقي في الفيلم، قائلا: عملنا بروفة لكل الممثلين، طه جه قالي، أنا شايف إن الضحك في هذه المجموعة عند ميشيل وعلي أكتر، وأنا لازم أفضل مركز ومش هضيف حاجة والصح إني محاولش أضحك وإني استقبل بس".

وتابع: الناس كانت مستنية من طه ضحك بس، وكان عادي جدا إن طه يقول انه عايز يزود في الدور، وكل أبطال السادة الأفاضل هيكونوا في ضهر طه في الأعمال القادمة.

طه الدسوقي الثلاثي الجامد السادة الافاضل الفيلم معكم منى الشاذلي

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

