أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن مصر تعيش هذه الأيام عيدًا وطنيًا حقيقيًا يجسد معاني الحرية والحضارة والتاريخ، مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تملأ وجوه المصريين تعكس ما وصلت إليه الدولة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، والذي شهد مشاركة واسعة من أحزاب القائمة ومرشحيها، من بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين في كلمته خلال المؤتمر، إن المصريين يحتفلون اليوم بـ”عيد الحرية.. عيد الحضارة.. عيد التاريخ.. عيد مصر الحديثة”، مؤكدًا أن مصر الحديثة تُكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي، الذي قدم نفسه فداءً للوطن ووقف إلى جوار الشعب في أصعب المراحل.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأيام المقبلة سيكون حدثًا عالميًا فريدًا، يجسد عظمة مصر وتاريخها العريق، مؤكدًا أن احتفال المصريين بتاريخ أجدادهم يتكامل مع احتفالهم بميلاد الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي، مضيفًا:

“الرئيس قال: أنا مع الشعب وسأحمي كلمته، فكان وفاءً بوفاء، وعهدًا بعهد، لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية في كل ربوع مصر وتُكتب صفحات التاريخ بأحرف من نور”.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي يعكس إرادة وعزيمة المصريين، لافتًا إلى أن الدولة ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت مدنًا جديدة وجامعات حديثة ارتفع عددها من 50 إلى 136 جامعة، وهو ما يجسد وجه مصر الحديثة التي تخاطب العالم بلغة العلم والتكنولوجيا والمعرفة

المشاركة الواسعة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم الدولة المصرية



وقال أبو العينين إن الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل، ويجددون دعمهم للرئيس السيسي الذي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وحافظ على السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المصريين صامدون أمام كل التحديات، سواء كانت تحديات التنمية أو السلام أو المستقبل، مشيرًا إلى أن تشكيل القائمة الوطنية تم باختيار دقيق يضم نخبة من القيادات والكفاءات، ما يعكس حالة من الحراك السياسي الواعي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العينين على أن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود والإرادة.

واختتم كلمته قائلاً: “حين يسألني البعض هل ستقول للجيزاوية تعالوا انتخبوا؟ أقول لا.. الجيزاوية يعرفون واجبهم.. صوتكم أمانة لصنع المستقبل وبناء مصر القوية الحديثة”

وأضاف وكيل مجلس النواب أن القائمة الوطنية تم تشكيلها بعناية لتضم نخبة من الكفاءات والقيادات القادرة على تمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال.

وقال أبو العينين: "هذا الجمع الغفير جاء ليؤكد دعمه للرئيس السيسي، الذي رسم الخطوط الحمراء أمام العالم، وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وصان السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية"، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

واختتم كلمته بتأكيده أن مصر صامدة أمام كل التحديات، وأن الطريق إلى المستقبل يبدأ من المشاركة الواعية والمسؤولية الوطنية، مضيفًا: "نحن على عهدنا.. ومع دولتنا ورئيسنا نبني مصر الحديثة بإرادة لا تعرف المستحيل".