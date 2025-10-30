قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
برلمان

أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب

تصوير محمد زاهر  
عبد الرحمن سرحان  
تصوير صلاح مهدي

أبو العينين في مؤتمر الحيزة: 

  •  مصر الحديثة تُكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
  • افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
  •  نحتفل بعيد التاريخ والحضارة ونجني ثمار الجمهورية الجديدة
  •  إنجازات غير مسبوقة بقيادة الرئيس السيسي  وضاعفنا مساحة المعمور وأنشأنا مدنًا جديدة وجامعات حديثة
  • على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. ولولا مصر لانتهت القضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
  • تشكيل القائمة الوطنية تم باختيار دقيق يضم نخبة من القيادات والكفاءات
  • مصر واجهت مخاطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بقوة ووحدة
  • صوتكم أمانة في انتخابات النواب أمانة لصنع المستقبل وبناء مصر القوية الحديثة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن مصر تعيش هذه الأيام عيدًا وطنيًا حقيقيًا يجسد معاني الحرية والحضارة والتاريخ، مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تملأ وجوه المصريين تعكس ما وصلت إليه الدولة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، والذي شهد مشاركة واسعة من أحزاب القائمة ومرشحيها، من بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين في كلمته خلال المؤتمر، إن المصريين يحتفلون اليوم بـ”عيد الحرية.. عيد الحضارة.. عيد التاريخ.. عيد مصر الحديثة”، مؤكدًا أن مصر الحديثة تُكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي، الذي قدم نفسه فداءً للوطن ووقف إلى جوار الشعب في أصعب المراحل.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأيام المقبلة سيكون حدثًا عالميًا فريدًا، يجسد عظمة مصر وتاريخها العريق، مؤكدًا أن احتفال المصريين بتاريخ أجدادهم يتكامل مع احتفالهم بميلاد الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي، مضيفًا:

“الرئيس قال: أنا مع الشعب وسأحمي كلمته، فكان وفاءً بوفاء، وعهدًا بعهد، لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية في كل ربوع مصر وتُكتب صفحات التاريخ بأحرف من نور”.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي يعكس إرادة وعزيمة المصريين، لافتًا إلى أن الدولة ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت مدنًا جديدة وجامعات حديثة ارتفع عددها من 50 إلى 136 جامعة، وهو ما يجسد وجه مصر الحديثة التي تخاطب العالم بلغة العلم والتكنولوجيا والمعرفة

 المشاركة الواسعة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم الدولة المصرية


وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، أن المشاركة الواسعة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بينهم النواب مصطفى بكري وأحمد بهاء شلبي ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد، إلى جانب محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة.

وقال أبو العينين إن الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل، ويجددون دعمهم للرئيس السيسي الذي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وحافظ على السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المصريين صامدون أمام كل التحديات، سواء كانت تحديات التنمية أو السلام أو المستقبل، مشيرًا إلى أن تشكيل القائمة الوطنية تم باختيار دقيق يضم نخبة من القيادات والكفاءات، ما يعكس حالة من الحراك السياسي الواعي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العينين على أن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود والإرادة.

واختتم كلمته قائلاً: “حين يسألني البعض هل ستقول للجيزاوية تعالوا انتخبوا؟ أقول لا.. الجيزاوية يعرفون واجبهم.. صوتكم أمانة لصنع المستقبل وبناء مصر القوية الحديثة”

كما قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الجيزة، إن مصر واجهت مخاطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بقوة ووحدة، واستطاعت أن تحمي حدودها وتثبت للعالم قدرتها على الصمود، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات هو نتاج قيادة حكيمة وسواعد وطنية مخلصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، للقائمة الوطنية من أجل مصر بالجيزة حيث يشهد المؤتمر حضور موسع من أحزاب القائمة الوطنية ومرشحيها عن محافظة الجيزة، على رأسهم النائب محمد أبو العينين والنائب مصطفى بكري، ومحمد سعفان، أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب أحمد بهاء شلبي، ومحمد فؤاد ومحمد الجارحي وهشام حسين وعبد الوهاب خليل وهند رشاد.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن القائمة الوطنية تم تشكيلها بعناية لتضم نخبة من الكفاءات والقيادات القادرة على تمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال.

وقال أبو العينين: "هذا الجمع الغفير جاء ليؤكد دعمه للرئيس السيسي، الذي رسم الخطوط الحمراء أمام العالم، وحمى القضية الفلسطينية من الانهيار، وصان السلام بجيش وطني أبيٍّ حمى الحقوق المصرية والعربية"، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة الباسلة على دورهما في حماية الوطن.

واختتم كلمته بتأكيده أن مصر صامدة أمام كل التحديات، وأن الطريق إلى المستقبل يبدأ من المشاركة الواعية والمسؤولية الوطنية، مضيفًا: "نحن على عهدنا.. ومع دولتنا ورئيسنا نبني مصر الحديثة بإرادة لا تعرف المستحيل".

النائب محمد أبو العينين أبو العينين مؤتمر الحيزة الرئيس السيسي

