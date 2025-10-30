قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
عبد الفتاح تركي

بيتك في مصر .. في إطار جهود وزارة الإسكان المصرية لتوسيع فرص التملك للمصريين المقيمين في الخارج، أعلنت الوزارة أن آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز لمشروع «بيتك في مصر 2025» قد انتهى يوم 23 أكتوبر 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي المخصص لحجز الوحدات إلكترونيًا. 

هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الدولة لتوفير سكن متميز للمغتربين، يتيح لهم الاستثمار الآمن في وطنهم، مع تسهيلات سداد تمتد حتى عشر سنوات.

واقرأ أيضًا:

بيتك في مصر

أماكن مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج

تضم المرحلة الثانية من مشروع شقق «بيتك في مصر» للمصريين في الخارج نحو 1380 وحدة سكنية، من إجمالي يقارب 3000 وحدة متنوعة بين سكنية وتجارية وإدارية. 

تم توزيع الوحدات على عدد من المدن الجديدة المتميزة، وجاءت أماكنها على النحو الآتي:

  • 15 مايو
  • مشروع سكن مصر
  • دمياط الجديدة
  • العلمين الجديدة
  • مشروع دار مصر
  • برج العرب الجديدة
  • مشروع جنة
  • دمياط الجديدة
  • المنصورة الجديدة
  • مشروع ديارنا
  • المنيا الجديدة
  • أسيوط الجديدة
  • القاهرة الجديدة
  • العلمين الجديدة
  • سوهاج الجديدة
  • قنا الجديدة
  • دمياط الجديدة
  • المنصورة الجديدة
  • أكتوبر الجديدة
  • مشروع فالي تاورز
  • العبور الجديدة
  • حدائق أكتوبر
  • بدر

يهدف هذا التنوع الجغرافي إلى إتاحة خيارات متعددة تناسب جميع الفئات، سواء للراغبين في التملك بغرض السكن أو الاستثمار داخل الجمهورية.

الوحدات السكنية - جنة مصر

نظام السداد في مشروع «بيتك في مصر 2025»

حرصت وزارة الإسكان على وضع نظام سداد مرن وميسر لتسهيل امتلاك الوحدات على المصريين في الخارج، حيث تتيح المبادرة السداد على فترات تمتد حتى 10 سنوات، مع تقديم خصومات تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة للمسددين الفوريين.
كما حددت الوزارة مقدم جدية الحجز بقيمة 5000 دولار أمريكي لكل وحدة، وهو شرط أساسي لإتمام عملية الحجز الإلكتروني واستكمال المستندات المطلوبة.
ويعكس هذا النظام حرص الحكومة على دعم أبنائها بالخارج وتمكينهم من الاستثمار العقاري داخل مصر بطرق آمنة وموثوقة.

طريقة حجز شقق «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج

لضمان سهولة الإجراءات، أتاحت وزارة الإسكان خطوات إلكترونية واضحة لحجز الوحدات عبر موقع المبادرة الرسمي، وجاءت الخطوات الآتية كدليل تفصيلي للحجز:

1- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر" عبر الرابط المعتمد من الوزارة.
2- الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها للتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع والمواصفات والأسعار.
3- مراجعة جميع البيانات المطلوبة واستيفاؤها بدقة قبل تقديم الطلب، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز المسبق.
4- تسجيل حساب جديد في صفحة التسجيل الرسمية، وإدخال البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
5- تحميل المستندات الرسمية التي تُطلب ضمن شروط الحجز.
6- إدخال كلمة مرور وتأكيدها لضمان أمان الحساب الإلكتروني.
7- سداد قيمة جدية الحجز البالغة 5000 دولار عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
8- تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمبادرة قبل استكمال العملية.
9- يقوم العميل بتأكيد الدفع وإرفاق مستند التحويل المالي مع مصاريف الدراسة على الموقع الإلكتروني لإتمام عملية الحجز رسميًا.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والسهولة في التعامل، بما يتوافق مع معايير التحول الرقمي الحكومي.

جنة مصر

أهداف مشروع «بيتك في مصر»

يُعد مشروع «بيتك في مصر» من المشروعات الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم من خلال الاستثمار العقاري الآمن، كما يسهم في دعم حركة التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع إلى فتح آفاق جديدة أمام المغتربين، تتيح لهم امتلاك وحدات متميزة في مدن جديدة مخططة على أحدث النظم العمرانية، بما يضمن مستقبلًا استثماريًا وسكنيًا آمنًا لهم ولأسرهم.

موعد السداد ونهاية فترة الحجز

أكدت وزارة الإسكان أن آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز قد انتهى في 23 أكتوبر 2025، داعيةً الراغبين في التقدم خلال المراحل المقبلة إلى متابعة الموقع الرسمي للمبادرة، إذ سيجري الإعلان عن مراحل جديدة من المشروع قريبًا لتلبية الطلب المتزايد من المصريين بالخارج على الوحدات السكنية الحديثة.

بيتك في مصر بيتك في مصر 2025 حجز شقق المصريين بالخارج وزارة الإسكان المصرية مشروع بيتك في مصر آخر موعد حجز بيتك في مصر سداد مقدم جدية الحجز شقق المصريين في الخارج حجز بيتك في مصر 2025 الإسكان للمغتربين شروط حجز بيتك في مصر

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
