آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل

تُعد مبادرة بيتك في مصر إحدى المبادرات الحكومية التي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، حيث تهدف إلى تمكينهم من امتلاك وحدات سكنية (أو إدارية / تجارية) ضمن مشروعات التطوير العمراني في المدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقة بين المغتربين والوطن الأم وتعزيز الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج.

وقد أُطلقت المبادرة بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتوفر وحدات متنوعة بمزايا تمويل ميسّر مع فترة سداد طويلة.

وفقًا للإعلان الرسمي، تشمل المرحلة الثانية من المبادرة نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة على عدة مدن جديدة.

من بين هذه الوحدات المطروحة وحدات سكنية متوسطة وفاخرة، في مشاريع مثل مشروع ديارنا (في مدن القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة) ووحدات ضمن مشروع سكن مصر في مدن العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة، وكذلك مشروعات مثل دار بمصر، جنة، بالإضافة إلى وحدات في مشاريع wie «فالي تاورز» و«فالي تاورز إيست».

مقدم جدية الحجز ونظام السداد

حدّدت الجهات المعنية أن مقدم جدية الحجز لكل وحدة يبلغ 5000 دولار أمريكي، مع مصروف دراسة غير مسترد تبلغ 50 دولارًا.

ويتم سداد هذه المبالغ عبر التحويل البنكي الدولي أو التحويل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية للمبادرة.

كما أن المبادرة توفر تسهيلات في أنظمة السداد تصل إلى 10 سنوات كاملة مع إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة.

الجدول الزمني للحجز واختيار الوحدة

حدّدت الوزارة أن فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز تبدأ من 30 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر 2025.

أما اختيار الوحدة فيتم في الفترة ما بين 20 سبتمبر حتى 25 سبتمبر 2025، حيث يتم تحديد الوحدة بشكل نهائي بناءً على خيارات المتقدم ضمن الوحدات المتاحة.

شروط التقدم للمصريين بالخارج

شملت الشروط الأساسية للمشاركة في المبادرة الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في الخارج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.

عند التقديم. يجب الالتزام بالغرض السكني فقط للوحدة، وعدم تغيير الاستخدام إلى تجاري إن كانت مخصصة للسكن.

رفع الوثائق الرسمية مثل جواز السفر والإقامة السارية إلى جانب مستند التحويل البنكي كإثبات دفع مقدم الحجز.

خطوات التسجيل عبر المنصة الرسمية

يمكن للمغتربين التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الدخول إلى المنصة المخصصة، وإنشاء حساب جديد برقم الهوية والبيانات الشخصية، ثم رفع الوثائق المطلوبة.

بعد ذلك يتم اختيار الوحدة المرغوبة من بين المشاريع المطروحة وتحميل استمارة الحجز، وإرفاق إيصال جدية الحجز مع مستندات الدفع.

وأخيرًا يتم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، حيث تتولى الجهات المختصة اعتماد الطلب وإخطار المتقدم بالنتائج أو طلب المستندات الإضافية عند الحاجة.

وتمثل هذه المبادرة فرصة مهمة للمصريين المقيمين بالخارج لامتلاك وحدات سكنية أو استثمارية في المدن الجديدة داخل مصر، مما يسهم في ربطهم بشكل أقوى بأوطانهم وتعزيز استثماراتهم العقارية بعيدًا عن التقلبات في الأسواق الأجنبية.

كما أن الدفع بمقدم جدية حجز بالدولار يعطي مزيدًا من الثقة في قيمة الوحدة مع تثبيت سعر مقدم الحجز، بينما يوفّر نظام السداد المطوّل والخصم المالي قابلية مناسبة للتمويل والالتزام المالي على المدى الطويل.

وعند التزام المتقدمين بالشروط الزمنية المحددة، يمكنهم تأمين وحداتهم قبل انتهاء الموعد النهائي مع إمكانية اختيار الوحدات قبل اختتام فترة الحجز، ما يعزز فرص التخصيص العادل والوصول إلى الوحدات المتاحة.

توصيات للمغتربين الراغبين في المشاركة

نوصي بالمراجعة الدقيقة لكراسة الشروط قبل التقديم، خاصة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة وأسعار الوحدة وظروف السداد، لتجنب أي رفض أو رفض للطلب لاحقًا.

كما يُستحسن التقديم مبكرًا قبل انتهاء فترة الحجز (4 سبتمبر 2025) لتفادي التأخير، واختيار الوحدة ضمن الفترة المحددة (20–25 سبتمبر 2025) لضمان تخصيص الوحدة المرغوبة.

ويُفضل الاحتفاظ بإيصال دفع مقدم جدية الحجز والمستندات المرفقة كوثائق مرجعية عند الحاجة لمراجعة الطلب أو تقديم طلب مراجعة.