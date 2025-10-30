وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أنه يشرف حاليا على التجهيزات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشددا على أن المتحف ليس مجرد متحف عادي بل صرح ثقافي فريد من نوعه، موجها التحية لكل من شارك في المشروع منذ كان فكرة.

وقال وزير السياحة والآثار ، في تصريحات خاصة لقناة "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس ، إن هناك مجهودا ضخما سيظهر يوم الافتتاح، مؤكدا أن هناك تصويرا خاصا لكواليس الحدث ستقوم الشركة المتحدة بإظهاره في الوقت المناسب.

زيادة عدد زوار السياحة الثقافية 3 أضعاف

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا دعم وتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للفكرة، ومتابعته المستمرة لتوفير كل الموارد اللازمة حتى يصبح الحلم واقعا، موضحا أن العائد المباشر من افتتاح المتحف سيكون كبيرا على السياحة المصرية، وخاصة السياحة الثقافية.

وأوضح أن مصر بما تمتلكه من مقومات أثرية وثقافية لا مثيل لها تظل قبلة السياحة الثقافية في العالم، مشيرا إلى أن مصر فازت مؤخرا بجائزة أفضل مقصد سياحي ثقافي عالمي.

وتوقع وزير السياحة والآثار أن يزداد عدد زوار السياحة الثقافية 3 أضعاف بعد افتتاح المتحف.