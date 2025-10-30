محافظة القاهرة: وضع شاشات عملاقة في الأسمرات لإذاعة حفل افتتاح المتحف الكبير| فيديو و صور

أقامت محافظة القاهرة شاشة عملاقة بمدينة الأسمرات لإذاعة حفل افتتاح المتحف الكبير على الهواء حيث التف المواطنون حول الشاشات في حالة من الفرحة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الشاشات التي تم وضعها في الشوارع لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين القاطنين هناك، حيث التفوا حولها وسط فرحة كبيرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص عددًا من شاشات العرض ببعض الميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة كما فى الأسمرات، وأمام جراند مول المعادي ، وميدان عابدين، وشبرا وغيرها من مناطق القاهرة ليتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث الفريد الذى قد لا يتكرر لمدة طويلة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على إبهار العالم.