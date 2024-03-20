أحمد جمال سعيد يكشف لصدى البلد كواليس مشاركته في مسلسل كامل العدد + 1

عبر الفنان أحمد جمال سعيد عن سعادته بمشاركته في مسلسل كامل العدد. + 1 الجزء الثاني

و قال الفنان أحمد جمال سعيد لصدي البلد إنه يجسد دور طارق دكتور و صديق احمد ( شريف سلامة) . و أضاف فريق عمل كامل العدد أهلي و اخواتي و حقيقي بيتي التاني.



تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة ، ميمي جمال ، أحمد جمال سعيد ، جيهان الشماشرجي ، صدقي صقر ، و غيرهم من الفنانين

العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر ، إخراج خالد الحلفاوى إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.



في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.