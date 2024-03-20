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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الدوريات الأوروبية تشعر بالخطر من دوري روشن السعودي

صدى البلد

كشف فرج عامر عن خوف الدوري الاوربي من دوري روشن السعودي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر :"الدوريات  الاوربية الخمسة الكبيرة تشعر بقلق شديد من دوري روشن السعودي وتشعر بخطر سحب السجادة  منهم  بخطوات مدررسه".

 

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن صفقة الأهلي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر :"الصحافة الجزائرية أكدت إن  زين الدين بالعيد مدافع المنتخب الجزائري لكرة القدم  علي رادار النادي الأهلي وإن هناك خطوات تفاوضية مباشرة بين الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري من اجل انتقاله في نهاية هذا الموسم"

 

 

 

 

 

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