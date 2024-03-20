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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير وحق عرب يتصدرون.. ترتيب 10 مسلسلات الأعلى مشاهدة في الخليج

مكي - صبا - العوضي
مكي - صبا - العوضي

أعلنت منصة "watch it"، قائمة الـ ١٠ مسلسلات الأعلى مشاهدة مشاهدة في دول الخليج، حيث ينافس عدد كبير من الأعمال الفنية التي تعرض على مجموعة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء فى المركز الاول مسلسل "الكبير أوي" في موسمه الثامن، وهو من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام ورحمة أحمد ، ومن اخراج أحمد الجندي .

وفى المرتبة الثانية جاء مسلسل “ لحظة غضب ”  والذي يعرض حصريًا علي المنصة، ويقوم ببطولته كل من صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج.

وكان المركز الثالث من نصيب مسلسل  حق عرب والعمل شارك في بطولته كل من أحمد العوضي وسلوي عثمان ووفاء عامر ودينا فواد ووليد فواز ورياض الخولي وكارولين عزمي ومن اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان .

وأحتل المركز الرابع مسلسل المعلم ، والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم مصطفي شعبان، وانتصار، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسلوى عثمان وطارق النهري، وهاجر أحمد.

وفى المركز الخامس جاء مسلسل بابا جه ، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

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فيما أحتل المركز السادس مسلسل  مسار إجباري والعمل من بطولة أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين ومن تاليف باهر دويدار ومن اخراج نادين خان .

وجاء فى المركز السابع مسلسل "إمبراطورية ميم"والعمل من بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوي مصطفي ونور خالد النبوي ومن اخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

وكان المركز الثامن من نصيب مسلسل صيد العقارب ، وهو من بطولة غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون ومنال سلامة ومن تأليف باهر دويدار وإخراج احمد حسن.

وجاء فى المركز التاسع مسلسل سر الهي وهو من بطولة  روجينا ، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي.

وأحتل المركز العاشر والأخير مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج و خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أحمد العوضى الحشاشين المتحدة للخدمات الإعلامية باهر دويدار هاجر أحمد بسمة حق عرب خالد مرعى رحاب الجمل رباب ممتاز سهر الصايغ محمد سليمان عبد المالك محمود حمدان مسلسل الكبير أوي مسلسل المعلم مسلسل الكبير مسلسل بابا جه مصطفى شعبان منذر رياحنة منال سلامة نادين خان مسلسل صدفة نشوى مصطفى

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