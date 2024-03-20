لإجراء 1000 جلسة شهرياً.. بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر أول مجموعة من منتفعي مرضي الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر داخل مستشفى الكرنك الدولي وذلك بعد إنطلاق التشغيل التدريجي لوحدة الغسيل الكلوي المطورة بها، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الملاحظات والتجهيزات النهائية السابق رصدها قبل التسليم الابتدائي للاقسام المطورة بالمستشفي ضمن أعمال التطوير الجديدة للمرحلة النهائية بمستشفي الكرنك الدولي.

وأشارت الهيئة العامة إلي أن أعمال التطوير لمستشفي الكرنك الدولي قد خصصت أكثر من 40 مخرج وماكينة غسيل داخل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة المكونة من عدة غرف تتميز بإطلالتها علي النيل مباشرة.

ويسمح التطوير الجديد لمبني الغسيل الكلوي والعنايات المركزة بمستشفى الكرنك الدولي، برجوع واستقبال ما يقرب من 1000 جلسة غسيل كلوي شهرياً لمرضي الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر.

كما ابدي كثير من المرضى سعادتهم الغامرة بالرجوع مرة أخرى لموقعهم الاصلي والذي اتي خلال شهر رمضان الكريم ومع اقتراب دخول فصل الصيف لتخفيف العبء عليهم خاصة من القاطنين في محيط بندر الاقصر ومنطقة الكرنك .

جدير بالذكر أن مستشفي الكرنك الدولي هي أحدي مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر والتي طورتها الدولة المصرية ضمن أعمال مشروع التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر أولي محافظات الصعيد بالمنظومة الجديدة.

وتعتبر مستشفي الكرنك الدولي حاليا هي أيقونة السياحة العلاجية بالمحافظة والتي تستقبل المئات من السياح الأجانب ومنهم من يحصل علي جلسات غسيله الكلوي من دول العالم المختلفة أثناء زيارته السياحية بالمحافظة.

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