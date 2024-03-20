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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مجلس أعلى لتطوير وتنمية صناعة الأثاث

الغرفه التجارية
الغرفه التجارية

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة ، القرار الوزاري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء المجلس الأعلى لتطوير و تنمية صناعة الأثاث بجمهورية مصر العربية ، بهدف تنسيق الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الأثاث على مستوى الجمهورية و العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع.

ويرأس المجلس اللواء كامل هلال مستشار الوزير و المشرف على قطاع الصناعة بالوزارة و يتكون من كافة الجهات المعنية بصناعة الأثاث مثل غرفة صناعة الأخشاب و الغرفة التجارية بدمياط و الهيئة العامة للمعارض و التمثيل التجاري و هيئة تنمية الصادرات و المجلس التصديري و جهاز تنمية المشروعات و هيئة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة و مركز تكنولوجيا الأثاث. 

و يأتي من بين أعضاء المجلس ، محمد عبداللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط و سلامه الجحر،  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية و رئيس شعبة الأثاث بدمياط ..

ومن بين المهام المنوط بها المجلس حصر المشكلات التي يعاني منها القطاع والعمل على حلها و وضع خطة لتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى.

يُذكر أن قرار تشكيل المجلس يعتبر خطوة مهمة جداً حيث يضم كافة الجهات المعنية بصناعة الأثاث ضمن كيان واحد لضمان سرعة التفاعل و التجاوب مع متطلبات القطاع.

كان تشكيل المجلس قد أتى ضمن التوصيات التي تم رفعها لرئيس الوزراء بعد مجموعة من ورش العمل التي قادتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الأشهر القليلة الماضية لمناقشة مشاكل قطاع الأثاث بدمياط. 

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دمياط استراتيجية الدولة التجارة و الصناعة التمثيل التجارى التنمية الصناعية الهيئة العامة للمعارض الجهود المبذوله أحمد سمير صالح

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