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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسيوط تنظم 10 حفلات إفطار جماعى لطلابها خلال شهر رمضان المبارك

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر ،(10) حفلات إفطار جماعى للطلاب على مستوى كليات الجامعة، خلال الفترة من 18 حتى 31 مارس 2024 بنادي الأنشطة الطلابية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

و أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم الإفطار الجماعى بشهر رمضان المبارك، يأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وجمعهم على مائدة واحدة، موضحا أن الجامعة تحرص على التواصل المستمر مع طلابها، بحيث لا يقتصر دورها علي الجانب العلمي والبحثي فقط، بل تمتد إلي جميع المناسبات الاجتماعية والأنشطة الطلابية.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن حفل الإفطار الجماعى بشهر رمضان  يمتد فى الفترة من 18 حتى 31 مارس 2024 ، بمشاركة حوالى 100 طالب وطالبة من كل كلية، مضيفا أن الأسبوع الأول يشهد حفلات إفطار لطلاب كليات : الحقوق ، العلوم ،   طب الأسنان،   الهندسة ، والتربية الرياضية والآداب ، والطب والصيدلة ، والأسبوع الثاني يشهد حفلات إفطار لطلاب كليات : الطب البيطرى،  الخدمة الإجتماعية،  الحاسبات والمعلومات،  والتربية ، وتربية نوعية ، والتجارة،  والتربية للطفولة المبكرة،  والفنون الجميلة،  معهد التمريض ، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر،  والزراعة،  والتمريض ، وتختتم الفاعليات في يوم الأحد الموافق 31 مارس بحفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر، مشيرا ً إلى تنظيم أمسيات ثقافية وفنية في أجواء من الألفة والمحبة تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل.

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