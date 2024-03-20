بحضور المحافظ.. جامعة أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمتها جامعة أسيوط بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتكريم بعض أسر شهداء القوات المسلحة والمصابين والتي أقيمت تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وشارك بالحضور اللواء أركان حرب خالد عباس مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية نيابة عن اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد محمود فاروق مدير فرع المخابرات الحربية، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث نظمت الاحتفالية الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة بأسيوط.



وقد وجه اللواء الوزير محافظ أسيوط – خلال كلمته - تحية اعزاز وتقدير لقائد مسيرة التنمية القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقيادات القوات المسلحة، كما وجه تحية تقدير لكافة الحضور من قيادات وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية لمشاركتهم الاحتفالية وتكريم المتميزين منهم خلال الاحتفالية، قائلا: أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نستلهم منها آمال وطموحات شعبنا العظيم وتطلعاته نحو مستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم، والعمل الجاد ذكرى جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات فى المسئولية، والتنظيم، والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة، والتضحية والفداء وسطرت هذه الذكرى بأحرف من نور شهداؤنا البواسل الذين روت دماؤهم الزكية أرض سيناء من أجل استعادة الأرض، واسترداد الحق، كما وجه المحافظ الشكر لرئيس جامعة أسيوط على تنظيم الاحتفالية الرائعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان الغالية علينا جميعًا.



وأعرب رئيس جامعة أسيوط – خلال كلمته - عن سعادته بتنظيم الجامعة لاحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي ستظل ذكرى خالدة ويومًا محفورًا في تاريخ الأمة، ورمزًا للشموخ والكبرياء والبطولة، نصر نال احترام العالم، ورفع راية العزة على الأرض الطيبة، لافتًا إلى الدروس والعبر التى نستلهمها من انتصارات أكتوبر المجيدة منها: لا مستحيل متى توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التفكير العلمي والفكر الخلاق، موجهًا تحية تقدير وإجلال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية جنودًا وضباطًا، وإلى شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءًا لنصرة الوطن، مشيداَ بحرص الدولة المصرية على الارتقاء بحياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وبناء القدرات الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.



وتضمنت فعاليات الحفل تقديم عدد من فقرات الإنشاد الديني لفريق كورال الجامعة بقيادة المايسترو طلعت بكرى، وكذلك تقديم عدد من الفقرات الغنائية الوطنية لطلاب الجامعة.



واختتم الحفل فعالياته بتكريم المحافظ ورئيس الجامعة لعدد من أسر الشهداء والمصابين عرفنًا بالجميل وتكريم بعض رموز القوات المسلحة، تأكيدا على دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.

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