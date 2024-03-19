محافظ أسيوط: الدولة حريصة على توفير دعم المواطنين والأسر الأولى بالرعاية

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على توفير أوجه الدعم لجميع المواطنين والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم، الثلاثاء، إطلاق حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، علي الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقري المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تنظمها المصرية للاتصالات "we" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.



تضمنت فعاليات الاطلاق اصطفاف الشاحنات المحملة بـ"كراتين" رمضان أمام ديوان عام المحافظة، حيث تفقد المحافظ عينة من "الكراتين" ببهو ديوان عام المحافظة، وأطلع على مكونات "الكرتونة" وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها، معطيًا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قرى المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.



وثمن المحافظ جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، وذلك في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، والاولي بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أهمية هذه المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجودة مكونات "الكرتونة" وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة .



ووجه سعد، الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانًا لتنفيذ أهدافها ، معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين "المصرية للاتصالات" و"صناع الخير" لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة.



وعلى صعيد آخر، وجه محافظ أسيوط باستكمال تركيب "البلدورات وبلاط الانترلوك"، للأرصفة بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بنطاق حي شرق؛ تمهيداً للرصف ضمن خطة التطوير والتجميل وتنفيذاً لتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .



أشار المحافظ - في بيان - إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين واطفاء المظهر الجمالي لهذه المناطق.