عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات لمشروع العبارات النهرية

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش تعظيم إيرادات العبارات النهرية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات التابع للمحافظة والعمل على تطويره وفقًا للامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين.

 وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأشار إلى ضرورة إجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من اداء مهامها بكفاءة وامان حفاظاً على حياة المواطنين .

 جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة.


وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 وآخر المستجدات بشأن سير العمل بالمشروع وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات والمراسي النهرية التابعة وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.

لتربية أبنائي ورعاية حماتي.. الأم المثالية في أسيوط: رفضت الزواج بعد وفاة زوجي

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الوحدات والمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة لذا نعمل على تنفيذ خطة تطوير مشيرًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

أسيوط أخبار أسيوط العبارات النهرية بأسيوط العبارات النهرية مشروع العبارات النهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة11 مخالفة بناء بحي شرق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها

محافظ أسيوط يشهد احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر

ترشيحاتنا

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ