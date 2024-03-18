عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتربية أبنائي ورعاية حماتي.. الأم المثالية في أسيوط: رفضت الزواج بعد وفاة زوجي

منى محمد خليفة
منى محمد خليفة

قالت منى محمد خليفة إحدى الأمهات  المثاليات من محافظة أسيوط إنها تزوجت وكان عمرها 20 عاما ،وكان زوجها يعمل في إحدى الهيئات الحكومية ،وبعد زواجها بفترة وجيزة اكتشفت أن زوجها مريض بالقلب فبدأت في رحله علاجه التي استمرت لأقل من ثلاث سنوات هي مدة زواجها، وتنقلت معه ما بين المستشفيات والأطباء حتى وافته المنية تاركا لها ابنتها الأولى التي رزقت بها بعد العام الأول من زواجها ،وابنها الذي ما زالت حاملا فيه في الشهر السادس وأمه المسنة التي فجعها وفاه ابنها المحبوب إليها فأصبحت تتحمل المسؤوليه كامله لابن في بطنها وابنتها الطفلة  الصغيرة وحماتها المسنة المصدومة في وفاة ابنها كل ذلك ومعاش صغير قيمته 42 جنيها كان هو مصدر الدخل الوحيد لكل هذه الاسره.

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

محافظ أسيوط: إزالة11 مخالفة بناء بحي شرق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها

وأضافت منها أنها  لم تستسلم لهذه الظروف الصعبة وقررت  ألا تتزوج مرة أخرى حتى تعول هذه الأسرة التي أصبحت مسؤولة عنها بعد وفاة الاب فاشترت ماكينة خياطه ،وبدأت تعمل عليها واستمرت في هذه المهنة لاكثر من 11 عاما حتى تم تعيينها في إحدى الوظائف البسيطة، وقامت برعايه ابنتها الكبرى حتى حصلت على بكالوريوس التربية، وتزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد أما ابنها الأصغر فقد حصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية، وتزوج أيضا  وأنجب طفلين، ويعمل حاليا في  الأعمال  الحرة أما والدة زوجها فظلت ترعاها حتى وافتها المنيه منذ سنوات قليلة.

وأكدت الأم المثالية أنها تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المسيرة، وهذه المسؤولية التي تحملتها وحدها وأعانها عليها المولى سبحانه وتعالى حتى اطمأنت على طفليها وأدت  الرسالة مع ام زوجها.

أسيوط أخبار أسيوط احتفالية تكريم الأم المثالية الأم المثالية الأولى الام المثالية باسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب ارتفاع نشاط الرياح واحتمالية سقوط الأمطار

محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ترشيحاتنا

كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

أفضل دعاء للرزق قبل الإفطار مجرب .. كلمات من الكتاب والسنة

إخماد حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال|فيديو

دعم نقدي للفقراء.. اعرف القيمة والشروط والمستفيدين | قانون جديد

ينبغي ألا تكون ساحة قتال.. الصحة العالمية تدين اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

بعد هزيمتها في أماكن عدة.. لماذا عادت حركة الشباب لزعزعة أمن الصومال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ