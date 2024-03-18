لتربية أبنائي ورعاية حماتي.. الأم المثالية في أسيوط: رفضت الزواج بعد وفاة زوجي

قالت منى محمد خليفة إحدى الأمهات المثاليات من محافظة أسيوط إنها تزوجت وكان عمرها 20 عاما ،وكان زوجها يعمل في إحدى الهيئات الحكومية ،وبعد زواجها بفترة وجيزة اكتشفت أن زوجها مريض بالقلب فبدأت في رحله علاجه التي استمرت لأقل من ثلاث سنوات هي مدة زواجها، وتنقلت معه ما بين المستشفيات والأطباء حتى وافته المنية تاركا لها ابنتها الأولى التي رزقت بها بعد العام الأول من زواجها ،وابنها الذي ما زالت حاملا فيه في الشهر السادس وأمه المسنة التي فجعها وفاه ابنها المحبوب إليها فأصبحت تتحمل المسؤوليه كامله لابن في بطنها وابنتها الطفلة الصغيرة وحماتها المسنة المصدومة في وفاة ابنها كل ذلك ومعاش صغير قيمته 42 جنيها كان هو مصدر الدخل الوحيد لكل هذه الاسره.

وأضافت منها أنها لم تستسلم لهذه الظروف الصعبة وقررت ألا تتزوج مرة أخرى حتى تعول هذه الأسرة التي أصبحت مسؤولة عنها بعد وفاة الاب فاشترت ماكينة خياطه ،وبدأت تعمل عليها واستمرت في هذه المهنة لاكثر من 11 عاما حتى تم تعيينها في إحدى الوظائف البسيطة، وقامت برعايه ابنتها الكبرى حتى حصلت على بكالوريوس التربية، وتزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد أما ابنها الأصغر فقد حصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية، وتزوج أيضا وأنجب طفلين، ويعمل حاليا في الأعمال الحرة أما والدة زوجها فظلت ترعاها حتى وافتها المنيه منذ سنوات قليلة.

وأكدت الأم المثالية أنها تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المسيرة، وهذه المسؤولية التي تحملتها وحدها وأعانها عليها المولى سبحانه وتعالى حتى اطمأنت على طفليها وأدت الرسالة مع ام زوجها.