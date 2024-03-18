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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة11 مخالفة بناء بحي شرق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 11 حالة مخالفة بناء بحي شرق أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن عقب عمليات الرصد والمتابعة وقبل تفاقمها وذلك بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة سقف الدور الحادي عشر لأحد العقارات بشارع النزهة ، وإزالة أعمدة دور سادس علوي بشارع العادلي بمنطقة تقسيم فريال ، وردم الحفر لأعمال أساسات لعقار خلف مسجد شهداء بمنطقه نزلة عبد اللاه ، وأعمدة الدور الأول العلوي بمنطقة نزلة عبداللاه ، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الحادي عشر فضلاً عن إزالة الأعمدة الخرسانية وذلك بشارع طنطاوي المتفرع من شارع المحافظة ، وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي شارع تقسيم الخياط المتفرع من شارع الجمهورية بالإضافة إلى إزالة أعمدة الدور الثاني عشر خلف الدفاع المدني بشارع الهلالي ، والدور السادس العلوي بمنطقة الحقوقيين بتقسيم اليوسفي ، وسقف الدور الخامس العلوي بشارع سلامة حجازي بمنطقة تقسيم البترول ، وسقف الدور الأول بشارع معمل الكتاكيت بمنطقة الوليدية وذلك خلال خلال حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقيادة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمرافق والتنظيم مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في هذه المخالفات.

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