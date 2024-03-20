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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية لتسريع منظومة العمل بمبادرة حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتي ، مؤكدا على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ،فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر، بتكلفه 5 مليون و300 الف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب الاسرة بدهتورة لتخدم 16975 نسمة ،الوحدة الاجتماعية بدهتورة ، وتفقد وحدة طب الأسرة  بكفر شبرا قلوج، ومركز شباب كفر السنادية ،مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط المقام على مساحة 1300 متر مربع بارتفاع طابقين، ويستفيد من مركز تنمية الأسرة والطفولة 43156 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية السنباط، ويخدم المركز قرى سنباط وميت النور ومنية المباشرين وكفر العرب.

 واستمرت الجولة لتفقد مركز شباب كفر السنادية و مركز شباب شربابه ، وحدة الحديد والمنجنيز بشرشابة ، محطة معالجة شرشابة ، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الجزيرة.

التنمية المحلية حياة كريمة

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