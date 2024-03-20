نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في مدينة رفح بغزة.

جاء ذلك بعد يومين من مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أنه يستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف نتنياهو في بيان بالفيديو أنه يقدر دعم بايدن، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي اقترح تقديم مقترحات أمريكية بشأن المساعدة الإنسانية وجوانب أخرى من الحرب.

وأوضح أن الخطة العملياتية تمت الموافقة عليها بالفعل، مؤكدًا: "نواصل العمل في خان يونس، في المعسكرات المركزية، من أجل القضاء على كبار مسؤولي حماس واعتقالهم كما فعلنا للتو في مستشفى الشفاء، بينما قمنا بالقضاء على مئات العناصر".

وأضاف: "كما وعدتكم مراراً وتكراراً، نحن عازمون على تحقيق النصر المطلق، وسنحققه".