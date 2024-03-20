نائب الشيوخ : إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بمنع وصول المساعدات لأهل غزة

أكد النائب جميل حليم عضو مجلس الشيوخ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تنتهك جميع المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها القانون الدولى الإنسانى بمنع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقت الأمم المتحدة فى تحذيرها الواضح والحاسم باحتمال حدوث مجاعة فى غزة يلوح في الأفق حيث يواجه نصف سكان المنطقة بالفعل مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ وأن نحو 1.1 مليون شخص في غزة نصف السكان نفدت إمداداتهم الغذائية تماما وأصبحوا في مواجهة مع الجوع الكارثي.



وطالب "حليم" فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته سرعة الاستجابة للمطالب المصرية الواضحة لزيادة ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واجبار حكومة الاحتلال على عدم منع وعرقلة دخل هذه المساعدات إلى قطاع غزة.



وتساءل النائب جميل حليم قائلاً " كيف يقف المجتمع الدولى عاجزاً وصامتاً ومتفرجاً والناس في غزة أصبحوا الآن يتضورون جوعا حتى الموت وان السرعة التي تسير بها أزمة الجوع وسوء التغذية للشعب الفلسطيني خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى فى غزة مرعبة محذراً من حدوث مجاعة حقيقية داخل قطاع غزة.



وقال حليم : إنه يجب على المجتمع الدولي أن يعى جيداً أن مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين وابادتهم وأن الشعب المصرى العظيم بقيادته السياسية الواعية على استعداد تام لتقاسم لقمة العيش مع الأشقاء الفلسطينيين فى غزة ولكن على المجتمع الدولى أن يضطلع بمسئولياته التاريخية فى اجبار جيش الاحتلال على السماح بوصول المساعدات الإنسانية من مصر ومختلف دول العالم الى الفلسطينيين فى قطاع غزة معرباً عن ثقته التامة فى استمرار مصر فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني اقليمياً ودولياً حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.