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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغادره 10 سفن، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول بلغ عليها 37 سفينة، منها السفينة (SEA POWER 1)، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية.


وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12288 طنا، تشمل: 2095 طن ملح معبأ، و1100 طن رمل معبأ، و1100 طن رمل صب، و520 طن كحول، و4830 طن كلينكر، و393 طن بطاطس، و2250 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33830 طنا، تشمل: 8089 طن قمح و8294 طن خردة و3733 طن حديد و2336 طن زيت طعام و7953 طن ذرة و1162 طن خشب زان و980 طن سكر و213 فول صويا و3244 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1070 طنا.


وأضاف أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 170 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 454 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56585 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122104 أطنان.


كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4891 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا والفيوم، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية، قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5721 شاحنة. 

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