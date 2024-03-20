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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدي في طنطا |صور

محافظ الغربية والمفتي
محافظ الغربية والمفتي الجمهورية

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة العشاء والتراويح برحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا احتفالاً بذكرى العاشر من رمضان.

 حضر الصلاة اللواء أ.ح دكتور محمد الهمشرى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً ومستشار الأكاديمية حالياً، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية،العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية بالغربية، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ ،العقيد فارس الاشوح المنطقة الشمالية العسكرية ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمحافظة الغربية .

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وأكد محافظ الغربية أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

وتنظم محافظة الغربية ليلة اليوم احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا ، بالإضافة الى تكريم عددا من أسر الشهداء .

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اكاديمية ناصر العسكرية أكاديمية ناصر العسكرية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي القيادات التنفيذية العشاء والتراويح العاشر من رمضان الشيخ شوقي علام المسجد الأحمدي بطنطا المستشار القانوني المنطقة الشمالية العسكرية المركز الثقافي بطنطا المجلس الاعلى السكرتير العام

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