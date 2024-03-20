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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: خطر المجاعة في السودان مصدر قلق شديدا

جيمس كاريوكي
جيمس كاريوكي

أعربت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد من خطر المجاعة في السودان.

وقال سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي - "إن خطر المجاعة في السودان مصدر قلق شديدا، بعد حصاد سيئ سيعمق الجوع الشديد؛ مما يضر أكثر من الناس الضعفاء، ومعظم الوفيات ستكون الأطفال دون سن الخامسة".

وأشاد بالموظفين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة، الذين يعملون في ظروف قصوى للتخفيف من هذه المعاناة.

ونبه إلى خطورة إعاقة الوصول الإنساني؛ حيث يؤدي إلى جوع الشعب السوداني، داعيا إلى ضمان وتيسير الوصول دون عوائق عبر جميع الطرق، سواء عبر الحدود أو الخط المتقاطع، مشددا على ضرورة مضاعفة التمويل الإنساني.

وأوضح أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 54 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لشعب السودان في هذه السنة المالية. 

واختتم السفير البريطاني بقوله "يحتاج القتال إلى التوقف، يشهد العالم العواقب الإنسانية الكارثية للصراع الذي كان لا ينبغي أن يبدأ أبدًا".

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