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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح 4 الحلقة 11.. الجن موت يهرب من حمادة هلال

حمزة العيلى
حمزة العيلى

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة الـ11، تطورا جديدا فى الأحداث حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة في صراعه ضد الدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

 

تبدأ الحلقة بحالة من القلق والتوتر بعد اختفاء زين (محمد عز) زوج منال (دنيا عبدالعزيز) التي تبحث عنه في كل مكان وتقوم بتحرير محضر هي وطليقها حسن (خالد سرحان) بغيابه.

يقرر صابر المداح مساعدة إحسان (حمزة العيلي) في إثبات براءته من قتل 12 شخصا، وخلال تواجده في المستشفى تنتحر الممرضة بعد أن نظر لها إحسان وهو متقمص شخصية الجن (موت).

 

بعدها يهرب إحسان من المستشفى، ويتأكد صابر المداح في أن الجن موت هو إحسان بعدما وجده واقفا بجوار الدكتور سميح الذي تواجد في مسرح الجريمة، مما يزيد من شكوك صابر المداح.

 

يترجم صابر المداح البردية، وتشير إلى حرب وموت حتى يجد الحفيد ورث الجد، ويرسل الدكتور زهير (جميل برسوم) رسالة لصابر المداح يشرح له فيها معنى الرقم 331، ويخبره بأن الرقم المقصود به 331 قبل الميلاد وهذا التاريخ الذي زار فيه الاسكندر الأكبر معبد آمون في واحة سيوة، ويطلب من صابر المداح أن يذهب إلى واحة سيوة للبحث عن إرث أجداده، بجوار مقام سيدي جعفر. 

 

ولكن المفاجأة أن القاتل إحسان يصل إلى واحة سيوة قبل أن يصل إليها صابر المداح، ويدخل صابر المداح في مواجهة ساخنة مع الدكتور سميح، وتنتهي الحلقة بوصول صابر المداح إلى مقام سيدي جعفر في واحة سيوة برفقة زوجته رحاب (هبة مجدي). 

 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح 4 مسلسل المداح حمادة هلال دنيا عبد العزيز حمزة العيلي هبه مجدى

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