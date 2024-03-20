عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الجودو يكشف الشعار الرسمي للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس

الجودو
الجودو

كشف الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، عن الشعار الرسمي للبطولة الإفريقية للكبار في نسختها الخامسة والأربعين المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام في ستاد القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 إبريل المقبل.

وأكد مرزوق أنه تقرر ٱقامة البطولة الإفريقية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وسط مشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية، خاصة أن البطولة تشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب لاعبي القارة كونها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجودو أنه يجرى حاليا الاستعدادات على قدم وساق من أجل الانتهاء مبكرا من كافة الأمور التنظيمية من خلال استقبال الوفود وتسكينهم هذا إلى جانب عملية التأهيل الفني لعناصر المنتخب الوطني الذي يخوض معسكرا في المركز الأولمبي بالمعادي حتى يكونوا في أعلى مستويات الجاهزية مع بدء البطولة في الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب الجودو حصد 9 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية بغانا بواقع ذهبية وفضية و7 برونزيات حيث شارك بلاعبين الصف الثاني في دورة الألعاب الإفريقية نظرا لانشغال الفريق الأساسي بالمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو في دورة الألعاب كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

عمر سامي (81 كجم) - ميدالية فضية

عادل حمادة (60 كجم) - ميدالية برونزية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية برونزية

محمد عبده (+109 كجم) - ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

فريدة مجدي (70 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

برونزية الفرق مختلط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

موضوعات متعلقة

تعرف على مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

كأس عاصمة مصر| حسام حسن: مباريات كرواتيا ونيوزينلندا وتونس «حديد في حديد»

حسام حسن يكشف أسباب استبعاد حسين الشحات من منتخب مصر

أعمال عنف في الملاعب|اعتقال 5 من مشجعي طرابزون سبور مشتبه فيهم

كأس عاصمة مصر| عقد المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وكرواتيا «الجمعة»

الإصابة تضرب نجم منتخب ألمانيا قبل مواجهة فرنسا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

بناء فريق قوي| مدير ليفربول الجديد يكشف ملامح خططه

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين على الخروج.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محيط مجمع الشفاء بـ غزة

وزير الرياضة يسلم دراجات الفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

شاهد.. أول فيديو لـ أسد التجمع بعد السيطرة عليه.. اعرف مكانه الآن

دوري أبطال إفريقيا| حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

مفتوح أوي.. ناهد السباعي بملابس جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ