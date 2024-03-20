الإصابة تضرب نجم منتخب ألمانيا قبل مواجهة فرنسا

أعلن نادي بايرن ميونخ عن تعرض مانويل نويل، حارس الفريق، للإصابة خلال وجوده في معسكر منتخب ألمانيا.

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "أصيب مانويل نوير بتمزق عضلي في العضلة المقربة اليسرى أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الألماني".

وأضاف بايرن ميونخ: "تم تأكيد التشخيص من قبل الوحدة الطبية في الاتحاد الألماني لكرة القدم".

وتابع: "وبالتالي، سيغيب قائد بايرن ميونخ عن المباريات الودية المقبلة للمنتخب ضد فرنسا وهولندا وسيعود إلى مدينة ميونخ".

يذكر أن نوير كان الحارس الأساسي للمنتخب في بطولات كأس العالم وأمم أوروبا منذ عام 2010.

وكان حارس بايرن ميونخ يعتزم خوض مباراته رقم 118 الدولية يوم السبت المقبل، أمام المنتخب الفرنسي في ليون، لكن ستمنعه الإصابة من تحقيق هذا الإنجاز خلال التوقف الدولي الحالي.