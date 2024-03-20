حسام حسن يكشف أسباب استبعاد حسين الشحات من منتخب مصر

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من معسكر المنتخب الجاري.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاحية بطولة كأس عاصمة مصر، عن مباراة مصر ونيوزيلندا: "حسين الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية، وده دفعنا إننا نرفض المجازفة بيه في المباريات".

أضاف حسام حسن: «الشحات أثناء التسخين شعر بثقل في العضلة، وعمل أشعة، ومكنش هينفع يلعب خالص؛ لأني حسيت إنه هيعاني من الإصابة، وحرصا مني على مشواره مع المنتخب مستقبلا، والنادي الأهلي؛ قلت ياخد وقت، والبركة في الناس اللي موجودة».

وتابع: «ضميت مصطفى شلبي بدلا منه؛ لأنه كان ضمن حساباتي، بعد مشاركته في وقت قصير خلال مباراة الجونة وهو مش سليم 100%، اشتغل شغل بدني، وبعد كده دخل في دور برد».

وتطرق للحديث عن أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي: «كان عنده كدمة في ضهره قبل ما أختاره، واتكلمت مع الجهاز الطبي للأهلي، وقالوا دي مجرد كدمة فقط، ومشاركش، ووجوده لا يوجد فيه مشاكل».