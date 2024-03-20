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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس عاصمة مصر| عقد المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وكرواتيا «الجمعة»

كرواتيا
كرواتيا

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كرواتيا وتونس، بعد غد، الجمعة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك قبل مباراة مصر ونيوزيلندا على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية.

حكام مباراتي المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية، طاقمي حكام مواجهتي المنتخب المصري صاحب الأرض خلال البطولة.

ويقود الحكم الإيفواري كليمين فرانكلين مواجهة مصر مع نيوزيلندا، ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.

وجرى اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة "المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث" على أن يقود السنغالي ألدالبير ديوف المواجهة، ويتواجد الإيفواري كليمين فرانكلين كحكم رابع.

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