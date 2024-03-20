تعرف على مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

أجريت قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء، في مبنى لو بولس، بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ووصيف آسيا.

ويشارك في المنافسات 16 منتخبا، سيتم توزيعهم خلال القرعة على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وحجز 12 منتخبا مقعده في الأولمبياد، في انتظار ممثلي قارة آسيا، حيث يصعد 3 منتخبات من القارة الصفراء للأولمبياد، وذلك خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة في قطر، والتي تجرى في الفترة من 15 أبريل القادم حتى 3 مايو المقبل.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل في أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية للأولمبياد مباشرة، فيما يتعين على صاحب المركز الرابع خوض الملحق ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة للأولمبياد.

وتشارك الدول الـ16 في منافسات كرة القدم بالأولمبياد بمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما)، حيث سيكون بمقدورها الاستعانة ب3 لاعبين فوق هذا السن لتدعيم صفوفها.

ويمثل منتخبا المغرب ومصر الكرة العربية في المنافسات حتى الآن، بعدما توج منتخب "أسود الأطلس" بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت بالمغرب الصيف الماضي، عقب فوزه 2-1 على نظيره المصري في المباراة النهائية.

وربما يشارك المزيد من المنتخبات العربية في الدورة الأولمبية، في ظل تواجد منتخبات قطر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت في أمم آسيا تحت 23 سنة، حيث تمتلك حظوظا لقطع تذكرة الصعود لأولمبياد باريس.

وبخلاف المغرب ومصر، يشارك في منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد، كل من منتخبات فرنسا البلد المضيف، وبلجيكا وإسرائيل وأوكرانيا، التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى بنهائيات كأس الأمم الأوروبية تحت 23 عاما، التي استضافتها رومانيا وجورجيا الصيف الماضي.

كما يشارك في المنافسات أيضا منتخبا باراجواي والأرجنتين، اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني ببطولة كأس أمريكا الجنوبية للمنتخبات الأولمبية، التي جرت بفنزويلا في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك منتخبات الولايات المتحدة وهندوراس، ممثلا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

كما يتواجد أيضا في المنافسات التي تجرى في الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس من العام الجاري، منتخب نيوزيلندا، ممثل قارة أوقيانوسيا، بالإضافة لمنتخب مالي، الفائز بالمركز الثالث في أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وقبل إجراء قرعة الدور الأول، تم تصنيف المنتخبات الـ16 في 4 مستويات، حيث يتواجد منتخب وحيد من كل مستوى في المجموعات الأربعة.

واعتمد نظام التصنيف على إجمالي عدد النقاط التي تم الحصول عليها في النسخ الخمس الأخيرة من المنافسات الأولمبية لكرة القدم للرجال، بواقع 3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، لا نقاط للهزيمة، وهي تلك التي أقيمت في أعوام 2020، 2016، 2012، 2008، 2004.

وجاء التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النحو التالي:

المستوى الأول: فرنسا، بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، صاحب المركز الثاني لكأس آسيا تحت 23 عاما، الأرجنتين.

المستوى الثاني: إسبانيا، نيوزيلندا، باراجواي، المغرب.

المستوى الثالث: مصر، الولايات المتحدة، صاحب المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عاما، مالي.

المستوى الرابع: جمهورية الدومينيكان، إسرائيل، الفائز بالمركز الرابع لكأس آسيا ضد غينيا، أوكرانيا.

