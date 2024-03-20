أعمال عنف في الملاعب|اعتقال 5 من مشجعي طرابزون سبور مشتبه فيهم

ألقت قوات الأمن في تركيا، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء على لاعبين خلال مباراة في الدوري.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المشتبه بهم هم من بين 13 مشجعا لفريق طرابزون سبور، الذين اقتحموا الملعب بعد الخسارة أمام فناربخشة بنتيجة 2-3، الأحد الماضي، للاعتداء على لاعبي المنافس وجهازهم الفني.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه تم الإفراج عن ثمانية أشخاص من المشتبه بهم بكفالة.

وأوضحت أن أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب كان شخصا من ألمانيا سافر إلى تركيا لحضور المباراة.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن فتح تحقيقات موسعة في الواقعة، بينما أدان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الهجمات، واصفا إياها بغير المقبولة.

وتزايدت أعمال العنف في ملاعب كرة القدم التركية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم سجن رئيس نادي أنقرة جوتشو في ديسمبر الماضي لفترة قصيرة بسبب اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلر عقب إحدى المباريات.