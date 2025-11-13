صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة أن مستشفياتها إستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 من الشهداء(1شهيد جديد، 1 انتشال) و 5 إصابات خلال .

وقالت الوزارة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت صحة غزة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): فإن إجمالي الشهداء بلغ 260 وإجمالي الإصابات: 632 وكذلك إجمالي الانتشال: 533.

ونوهت الصحة الفلسطينية إلى إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,187 شهيدًا 170,703 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.