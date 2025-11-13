الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الخميس ، بأن قواتها حررت بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية وصاروخ بعيد المدى و157 مسيرة أوكرانية.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن وحداتها حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.



وأوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 310 جنود ومركبات عسكرية ومدرعة وعدد من المدافع الميدانية، إضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادا ومستودعات، فيما استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، والمواقع المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

