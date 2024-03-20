كأس عاصمة مصر| حسام حسن: مباريات كرواتيا ونيوزينلندا وتونس «حديد في حديد»

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أهمية الاحتكاك بمنتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، في بطولة كأس عاصمة مصر، وهي من مستوى المنتخبات القوية التي لم يعتد المنتخب على مواجهتها كثيرًا.

وكشف حسام حسن في المؤتمر الصحفي لافتتاحية البطولة، والمباراة: "كان لا بد أن نحتك بالمنتخبات الكبيرة، دي مواجهات حديد في حديد، والتجارب القوية مهمة؛ لتكوين شخصية المنتخب".

وأوضح مدرب منتخب مصر، أنه خاض مواجهات من هذه النوعية؛ حينما كان مدربا لمنتخب الأردن، مشيرا إلى أن فائدة الاحتكاك القوي تُكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وشدد حسام حسن على أن اللاعبين بحاجة إلى تجارب قوية؛ حتى لا نُفاجئ من مستوى منتخبات إفريقيا المتطور، خاصة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا التي تملك مواهب مميزة وأسماء كروية كبيرة".