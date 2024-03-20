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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد سبب اشتعال النار في أتوبيس قبل الإفطار بـ فيصل .. فيديو

صدى البلد


رصد مقطع فيديو سبب اشتعال النيران في اتوبيس بشارع اللبيني بمنطقة فيصل حيث تبين ان سيارة اجرة "تاكسي" وراء نشوب الحريق بعد اصطدامها به وسط الشارع قبل الافطار. 

 

وتحفظت قوات الأمن بالجيزة على سائق أتوبيس نقل عام؛ عقب اصطدامه بسيارة أجرة في شارع اللبيني بمنطقة فيصل، ما أسفر عن اشتعال النيران بالأتوبيس كما تم التحفظ على سائق الاجرة. 

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

وأخمدت سيارات الإطفاء الحريق، بعد تلقيها بلاغا من المواطنين باشتعال النيران في الأتوبيس إثر اصطدامه بتاكسي.

اتوبيس شارع اللبيني فيصل مقطع فيديو أتوبيس نقل عام سيارات الإطفاء

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