نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه الإسماعيلي، بـ 6أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأربعاء، على ملعب الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الجمهورية.

وعلى جانب أخر أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن إسناد رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي المتجهة إلى تنزانيا للعب مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف المساعد على الكرة مع الخطيب.



ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة 29 مارس الجاري ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويقوم حسام غالي خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة في الفريق من أجل الترتيب لكافة أمور الفريق من حيث فندق الإقامة وملاعب التدريب وموعد السفر وغيرها من الأمور، من أجل توفير الأجواء المناسبة للفريق للعودة من تنزانيا بنتيجة إيجابية.