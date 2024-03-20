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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يفجر مفاجأة صادمة عن نجم الزمالك

حسام حسن
حسام حسن

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني إنه فوجئ بإصابة مصطفى شلبي لاعب الزمالك بعد استدعائه لقائمة الفراعنة بدلاً من حسين الشحات لاعب الأهلي.

 

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوزيلندا:" مصطفى شلبي يعاني من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الزمالك في بطولة الدوري، رغم إنه عائد من الإصابة في وقت سابق".

إصابة مصطفى شلبي 

وواصل حسام حسن تصريحاته قائلًا: مصطفى شلبي مصاب وليس جاهزًا بنسبة 100%، ويخضع لتدريبات تأهيلية، بالإضافة إلى تعرض اللاعب لـ دور برد وسخونية".

وواصل:" أصريت على المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لأن البطولة قوية ومهمة للمنتخب، البطولة تُمثل لنا استعداد أمثل لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم".

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انطلاقة بطولة كأس عاصمة مصر

 

هذا وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد مصر مساء الجمعة المقبل، لمتابعة انطلاقة بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس، بعد تعذر إقامتها فى الإمارات، كما كان مقررا، بسبب عدم التزام الشركة المنظمة للبطولة بالتزاماتها.

وخطفت العاصمة الإدارية الجديدة عدة أمور تحدث لأول مرة، وتخوض مصر مباراتين فقط فى الدورة  الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية فمع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فوز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

حسام حسن مصطفى شلبي الزمالك قائمة الفراعنة حسين الشحات الأهلى

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