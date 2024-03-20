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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتعطلنا | حسام حسن يرد على استبعاد النني وفتوح من المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن حقيقة انتهاء مشوار محمد النني مع المنتخب حسبما تردد خلال الفترة الماضية بعد استبعاده من معسكر شهر مارس استعدادًا لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي لافتتاحية بطولة كأس عاصمة مصر أمام نيوزيلندا: «معنديش مشكلة خالص في الانتقادات الفنية لكن أي حاجة بعيد عن كده هتعطلنا وإحنا مش محتاجين تعطيل في الوقت ده اللاعبين».

تابع: «بالنسبة لمحمد النني قالوا إنه مشواره انتهى مع منتخب مصر وده غير صحيح نهائيا أمامه فرصة للانضمام بكل تأكيد».

وبسؤاله عن أسباب استبعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك رد: «فتوح لاعب رائع جدًا وعدم انضمامه ليست نهاية المطاف هو في الحسابات واستبعاده خلال الفترة دي فقط  لتراجع مستواه وهي مرحلة وسيتواجد خلال الفترات المقبلة».

وأكمل: «الاختيارات مفتوحة في منتخب مصر والكل تحت عيني وبطالب من كل لاعب يثبت نفسه ويحاول ويكون بيموت نفسه عشان ينضم للمنتخب».

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