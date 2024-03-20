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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن: بطولة كأس عاصمة مصر ستكون مفيدة للمنتخب.. وكل اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم

حسام حسن
حسام حسن

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسام حسن، أهمية بطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي يشارك بها المنتخب رفقة منتخبات "تونس ونيوزيلندا وكرواتيا"، مشيرا إلى أنه أصر على خوض البطولة خاصة أنها ستكون الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وقال مدرب منتخب مصر - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء؛ للحديث عن مباراة المنتخب أمام نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية- "بطولة عاصمة مصر فرصة جيدة من أجل الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، الاستفادة من المشاركة ستكون كبيرة بسبب وجود منتخبات قوية في البطولة".

وأضاف "أمتلك أفكارا فنية أريد تطبيقها، ونريد أن نحقق أكبر استفادة من هذه البطولة.. منتخب نيوزيلندا قوي للغاية ويمتلك عناصر مميزة، ودرسنا الفريق بشكل جيد، والمباراة ستكون تجربة قوية ومفيدة لنا".

وتابع: "أتمنى أن يظهر المنتخب بشكل جيد في البطولة الودية، والنتائج الإيجابية ستكون بمثابة أمل للجماهير في الفترة القادمة.. الجهاز الفني يقوم بمجهودات كبيرة والجميع سيشعر بذلك في الفترة المقبلة".

وأكد أن باب المنتخب الوطني سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة، مضيفا "استبعاد أي لاعب في المعسكر الحالي ليس نهاية المطاف، ما زلنا في مرحلة أولية مع جهاز فني جديد.. أتابع كل اللاعبين، وباب المنتخب سيكون مفتوحا للجميع، وأنتظر مستويات أعلى من جميع اللاعبين في الفترات المقبلة".

وقال: "اللاعبون يشعرون بحماس كبير، ومنذ قدومهم إلى المعسكر وهم يريدون تقديم أفضل شيء لديهم؛ من أجل تعويض ما حدث في الماضي، كلنا هدفنا واحد وهو مصلحة منتخب مصر وأرحب بكل الانتقادات".

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