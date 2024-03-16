مصطفى شلبي يظهر في مران الزمالك قبل الإنضمام لمعسكر منتخب مصر

تواجد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يشارك مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية واكتفى بمشاهدة جزء من المران فقط، وخاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، نظراً لاستدعائه للانضمام لقائمة منتخب مصر الأول في معسكر مارس الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.