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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة في زيارة لتدريب منتخب مصر

صدى البلد

حرص المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ومحمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة ووليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة علي التواجد في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

 

أشاد التوأم حسام وإبراهيم حسن باستاد  مصر بالعاصمة والتأكيد على إمكاناته الكبيرة، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

 

وجه خالد عباس التهنئة للتوأم بشأن  تولي تدريب منتخب مصر والتأكيد على جاهزية العاصمة لتوفير متطلبات منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر، لخروج البطولة ومباريات المنتخب بشكل مشرف.

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